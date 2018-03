Expeditie Grunnen: Een klein stukje België in Schaphalsterzijl

Het Belgisch Consulaat kan je gewoon vinden in onze provincie, 'Dat weten veel Groningers niet', zegt Expeditie Grunnen-presentator tegen de Belgische Consul Edward Gerner. 'Dat hoeft ook niet', zegt Gerner, 'zo lang de Belgen mij maar kunnen vinden', vervolgt hij.

Vanuit zijn huis in Schaphalsterzijl helpt Gerner de ongeveer 1.000 Belgische inwoners die wonen in de drie Noordelijke provincies. Wanneer een Belg een noodpaspoort nodig heeft of met een ander probleem zit, kunnen ze bij Gerner terecht.

