'Overleden persoon' blijkt levensechte pop (update 17:18 uur)

De 'overleden persoon' die zondagmiddag werd aangetroffen in het water bij de Paddepoelsterweg in Groningen, blijkt een levensechte pop te zijn.

'In eerste instantie leek het om een persoon te gaan, ook omdat we in de buurt een stapeltje kleren hadden aangetroffen', vertelt een woordvoerder van de politie.

Pop

Nadat specialisten van de politie er naar toe gingen, bleek het om een 'levensechte' pop te gaan. 'Zo een uit de erotiekbranche, een hele echte. Geen opblaaspop', aldus de politiewoordvoerder.

Het weg- en scheepvaartverkeer bij het Van Starkenborghkanaal heeft enige hinder ondervonden van de vondst.