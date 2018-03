Marcel Bosker pakt bronzen medaille op WK allround (update 18:01 uur)

De Groningse schaatser Marcel Bosker heeft een bronzen medaille gehaald op het WK allround in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Voor de afsluitende tien kilometer stond hij nog op de vierde plaats.

Bosker stond vol ongeloof te kijken naar de laatste race tussen Sven Kramer en Sverre Lunde Pedersen. 'Toen Sven rondjes 33 hoog ging rijden wist ik dat er nog een kans was dat ik derde zou kunnen worden. Ikzelf reed snellere rondjes in de rit ervoor, maar ik moest nog wel even wachten. Je weet nooit of Kramer een goed eindschot heeft of niet.'

Gefeliciteerd en geknuffeld

Dat was niet het geval. Bosker werd gefeliciteerd door zijn coach Rutger Thijsen en geknuffeld door ploeggenote Antoinette de Jong.

De Nederlander Patrick Roest werd kampioen. De Noor Sverre Lunde Pedersen pakte het zilver. Hij was op weg naar de wereldtitel maar kwam ten val op de laatste afstand.

Mikte op vijfde plek

Bosker mikte voor aanvang van het toernooi op de vijfde plek, maar eindigde op het podium.

Een zevende plaats op de 1500 meter en een derde plek op de tien kilometer zorgden er zondag voor dat hij met de bronzen plak naar huis mocht. 'Ik ben heel trots op mezelf dat ik met m'n 21 jaar derde van de wereld word. Na de matige 500 meter van zaterdag had ik dit niet meer gedacht. Ik heb de basis gelegd op de vijf kilometer.'

