Dit is het cijfer van de supporters voor de FC vs PEC Zwolle

FC Groningen won zondagmiddag met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen kwam door een eigen goal van Thomas op 1-0. Hrustic besliste in de negentigste minuut de wedstrijd door de 2-0 te maken.

We vroegen jullie, supporters je stem uit te brengen. Welk cijfer gaf jij aan de FC? Het gemiddelde cijfer na het duel met PEC Zwolle was een 6,5 oftewel 'Best goud'

Er werden in totaal 1408 stemmen uitgebracht.

Uit tegen AZ

Op zondagmiddag 18 maart vragen wij jullie wederom om jullie mening. FC Groningen speelt dan de uitwedstrijd tegen AZ. Het duel in Alkmaar begint om 12:30 uur.

Bekijk hieronder terug hoe er gestemd is:



