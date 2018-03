Deel dit artikel:











GHHC verliest ondanks goede eerste helft Een archieffoto van GHHC (Foto: Flickr / Caspar Laar (creative commons))

De dames van GHHC hebben zondagmiddag met 6-2 verloren van HDM uit Den Haag. Ondanks de nederlaag was coach Mark Materink best tevreden: 'Als we de kansen hadden afgemaakt hadden we in de rust met 3-1 voor kunnen staan'.

De dames van GHHC staan nog steeds troosteloos onderaan in de hoofdklasse met één punt uit dertien wedstrijden. Toch heeft Materink nog alle vertrouwen in: 'We speelden vooral de eerste helft met veel lef en power. Toch kom je dan met 1-0 achter, en heb je genoeg kansen op de 1-1. Derde kwart GHHC kreeg zondag in het derde kwart uiteindelijk de deksel op de neus. 'Binnen twee minuten krijgen we twee goals tegen en staan we met 3-0 achter.' GHHC blijft echter aardig spelen en maakt snel de aansluitingstreffer. Dat heeft volgens Materink met veerkracht te maken. 'De 4-1 valt helaas te snel daarna, maar we speelden niet slecht. Persoonlijke fouten nekken ons helaas.' HDM loopt uiteindelijk uit tot 6-2. Voor GHHC scoorden de zusjes Koning allebei een keer. Tegenstander killen 'We moeten leren om een tegenstander meer pijn te doen. Volgende week spelen we tegen Oranje Rood en ondanks de nederlaag biedt ons spel wel vertrouwen', aldus de coach van GHHC. Lees ook: - Hockeyvrouwen GHHC verliezen ook eerste wedstrijd na winterstop

