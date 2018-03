Evan Bruinsma waarschijnlijk niet tegen Cluj

Donar-speler Evan Bruinsma doet waarschijnlijk niet mee tegen Cluj aankomende woensdag. Bruinsma raakte zaterdag geblesseerd aan zijn hand en moest behandeld worden in het ziekenhuis.

'Hij heeft een aantal hechtingen in zijn hand en we bekijken het van dag tot dag', aldus teammanager Hans Besselink. 'Het is niet aannemelijk dat Bruinsma woensdag voldoende hersteld is om mee te doen tegen Cluj.'



Erger dan gedacht

Na afloop van de wedstrijd zaterdag verwachte coach Erik Braal nog dat de wedstrijd van woensdag niet in gevaar was. Dat lijkt nu dus anders. 'We beslissen woensdag definitief of Bruinsma mee kan doen. Maar aannemelijk is het dus zeker niet', zegt Besselink.

