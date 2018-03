Be Quick verliest van HSC'21

Be Quick 1887 heeft zondagmiddag de uitwedstrijd tegen HSC'21 met 3-2 verloren. De ploeg van Kevin Waalderbos kwam in de slotfase nog gevaarlijk dichtbij door de goal van Robert Talens in de 86ste minuut.

Mannelijker verdedigen



'We hebben dit wel vaker gehad. Als wij iedere week drie doelpunten tegen krijgen wordt het lastig om te winnen', aldus trainer Waalderbos.

'We kregen vanmiddag alle goals tegen uit standaardsituaties. Het is belangrijk dat we mannelijker gaan verdedigen in de zestienmeter.'

Tweede helft



Be Quick begon met een 2-0 achterstand aan de tweede helft. Twintig minuten voor tijd scoorde Duane de aansluitingstreffer, maar snel daarna werd het 3-1 voor HSC'21.

'We waren niet alert genoeg na een ingooi waardoor je weer verder op achterstand staat', zegt Waalderbos. 'Vijf minuten voor tijd komen we dan nog terug tot 3-2 en een minuut later kopte Talens de bal nog op de paal. We zijn het inmiddels wel een beetje gewend helaas', besluit de trainer van Be Quick.

Stuivertje wisselen

'Het is nu een beetje stuivertje wisselen onderin. Volgende week wacht weer een mooie uitdaging tegen Quick 20', zegt Waalderbos. 'We hebben elke week prima intenties, maar we moeten gewoon echt mannelijker worden.'

Be Quick staat momenteel op de zestiende plaats in de derde divisie zondag. Quick 20 staat een plekje lager met evenveel punten als Be Quick. Volgende week zondag is dus een cruciaal duel voor de ploeg van Kevin Waalderbos.

Lees ook:

- Be Quick verlaat laatste plek na doelpuntrijk gelijkspel

- Be Quick zorgt voor stunt met overwinning in Den Haag