Rondje Groningen: Werven in Twente en juichen 2.0

Een levende legende die op 93-jarige leeftijd nog altijd humor heeft. En een uitzinnig juichende Ajdin Hrustic. Of toch niet? Dat - en meer - in Rondje Groningen.

1) Navigeren met een pizzabakker

Wie is er niet opgegroeid met Super Mario? Als eerbetoon aan de digitale pizzabakker was het zaterdag Mario-dag. Via Google Maps kun je nu kiezen voor Mario in een kart in plaats van het blaauwe pijltje om je reis aan te geven. Het werkt overigens alleen op je mobiele telefoon en met de nieuwste versie.



2) Sport verbroedert

Rivaliteit in het voetbal is van alle tijden. Maar als het moet, bundelen tegenstanders de krachten. Zo stonden supporters van zowel FC Groningen als PEC Zwolle zondag stil bij het overlijden van het dochtertje van oud-FC'er Antoine van der Linden. Kippenvel in het Noordlease Stadion.



3) Laat ons weer eens juichen

Binnen de lijnen ging het de FC zondag voor de wind. Voor het eerst in dit kalenderjaar stapte de ploeg van trainer Ernest Faber met drie punten van het veld. Op Twitter is het een trend geworden om bij doelpunten een 'juichtweet' de deur uit te doen. De FC is er ook druk mee, al juicht Ajdin Hrustic niet bepaald overtuigd.



Ter vergelijking; bij het Engelse Bristol City hebben ze er een sport van gemaakt om zo leuk mogelijk een goal te vieren. Zo kan het ook.



4) Universiteit adverteert op campus andere universiteit

De Rijksuniversiteit Groningen is op zoek naar de beste studenten in ons land. Zo adverteren ze op de campus van de Universiteit van Twente. Overigens gebeurt het andersom ook. In de binnenstad van Groningen hangen ook positief van de universiteit van Amsterdam.



5) Billy dronk graag

Met z'n zevenen zijn ze: McScallywag uit Groningen. In aanloop naar de Ierse feestdag St. Patrick's Day, slingeren ze hun eerste videoclip het net op. Waarover? Een jongen aan de rand die daar maar moeilijk vanaf komt. Maar gelukkig zijn er vrienden, muziek en... drank.

6) Loftrompet over Jack Wouterse, NNT en Club Guy & Roni

'Dit is geen voorstelling, maar een belevenis.' DvhN-recensent Eric Nederkoorn komt superlatieven tekort voor de nieuwe voorstelling van het NNT en Club Guy & Roni, met onder andere steracteur Jack Wouterse. 'Heeft het in zich om een internationaal succes te worden.'

7) Humor op hoge leeftijd

Tot slot een staaltje humor van Elfstedenlegende Jan Uitham. Piet van Dijken zocht de inmiddels 93-jarige Uitham op in Ten Boer. Daar vertelt hij onder andere over de Ziekte van Parkinson. Zijn verklaring waarom hij zo trilt? Kijk zelf maar.