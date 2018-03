Spoorwegovergang tussen Tjamsweer en Jukwerd is nu beveiligd

De gemeente Appingedam heeft geen onbewaakte spoorwegovergangen meer. De overweg tussen Tjamsweer en Jukwerd is sinds kort beveiligd met slagbomen, bellen en lichtsignalen.

De andere onbewaakte overgangen in de gemeente werden eerder al beveiligd, één andere onbewaakte overgang is opgeheven.

Boerenpad en toeristische wandelroute

Voor de overweg aan het Dominee Christophoripad, een eeuwenoud onverhard boerenpad, was dat geen optie, zegt wethouder Annalies Usmany.

'Het ontsluit verschillende boerenbedrijven. Bovendien is het een mooie wandelroute, het slingert prachtig van het kerkje naar Tjamsweer naar het kerkje in Jukwerd. We waren het er al snel over eens dat we dit wilden behouden, voor de agrarische bedrijven die hier zitten én voor de wandelaars. Zo'n route moet veilig zijn en dat is het nu', zegt wethouder Annalies Usmany.

Ongelukken bij Winsum

Volgens haar collega-wethouder Martien van Bostelen kwamen de beveiligingsmaatregelen in een stroomversnelling na de ongelukken op de onbewaakte spoorwegovergang aan de Voslaan in Winsum, en het dodelijk ongeval op een onbeveiligde overweg in Harlingen waarbij twee slachtoffers te betreuren waren.

'We zijn er heel blij mee dat nu ook de laatste onbewaakte overweg in onze gemeente beveiligd is', stelt Van Bostelen, terwijl een trein van Arriva voorbij raast.

