Hongerstaking tegen de gaswinning bij CVW-gebouw

Bij het gebouw van het Centrum Veilig Wonen (CVW) in Appingedam is maandagochtend een hongerstaking tegen de gaswinning begonnen.

Er staan twee tenten bij het CVW-terrein, op één ervan staat het woord 'hongerstaking' geschreven. Er zijn op dit moment zo'n tien actievoerders aanwezig, waarvan de helft afkomstig uit Groningen. De andere helft is van milieubeweging GroenFront.

Jan Holtman (66) uit Wildervank is de enige die in hongerstaking is. Hij wil zeker tien dagen blijven zonder te eten. De actievoerders blijven zo lang als nodig, ook als Holtman zijn hongerstaking beëindigt.

Het traineren en kleineren moet stoppen Actievoerders

Gesloten dossiers moeten weer open kunnen

De actievoerders eisen onder meer dat de gaswinning snel wordt verminderd en dat schadedossiers sneller worden afgehandeld. Ze willen serieus worden genomen, en eerlijker en vooral menselijker worden behandeld: 'Het traineren en kleineren moet stoppen.'

Ook moeten eenzijdig gesloten dossiers worden heropend en vinden de actievoerders dat gedupeerden zelf moeten kunnen aangeven welke casemanagers wel en niet bij hen over de vloer komen. Verder verlangen zij onder andere een ruimhartige uitkoopregeling en een fonds waaruit proceskosten kunnen worden betaald.

Gemoedelijke actie

Volgens verslaggever Mario Miskovic is het een vreedzame actie: 'De actievoerders drinken rustig een kopje koffie en kletsen wat. Het gaat er heel gemoedelijk aan toe.'

