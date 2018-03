Leerlingen beginnen de dag met het Grönnens Laid

'Wat Lauwerszee tot Dollard tou, van Drenthe tot aan t wad...' Zacht en wat onwennig klinken de eerste regels van het Grönnens Laid uit enkele tientallen kelen op het schoolplein van OBS Plaggenbord in Jipsinghuizen.

De leerlingen van de school beginnen de hele week de schooldag met het Groninger volkslied. Gelukkig hoeven ze dat niet uit het hoofd te doen; ze hebben net een A4'tje met de tekst van het lied gekregen.

Herkenning

'Ze kennen de tekst nog niet helemaal uit hun hoofd', erkent juf Janny Foekens. 'Maar door dit te doen, hopen we wel dat het lied een herkenning wordt voor de kinderen.'

OBS Plaggenbord doet elk jaar mee aan de Grunneger Weke. Behalve het Grönnens Laid zingen, wordt ook de Groninger vlag in top gehesen. 'Wij willen de Groninger cultuur graag in stand houden, het is ónze regio', verklaart juf Janny.

Niet schamen, maar trots zijn

Wethouder Giny Luth zegt dat ook belangrijk te vinden: 'We moeten zorgen dat er over veertig jaar nog Gronings wordt gepraat en dat we het volkslied dan nog steeds met elkaar zingen. Dit is waar we weg komen. Het is belangrijk dat we ons niet schamen voor onze taal, maar dat we er trots op zijn.'