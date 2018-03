'Dat Padt deed alsof hij een blessure had, was een belangrijk kantelpunt'

Iedereen die FC Groningen een warm hart toedraagt moest er geduld voor opbrengen, maar zondag werd de eerste competitiezege van 2018 geboekt. In eigen huis werd PEC Zwolle met 2-0 verslagen.

Grillige Bacuna

Vooral de manier waarop middenvelder Juninho Bacuna het spel naar zich toetrok wordt door de analisten tijdens de wekelijkse sportdiscussie op maandagochtend gewaardeerd. 'Je moet bij hem ook kijken naar wat hij wél kan en niet alleen zijn minpunten uitlichten. Het is een intuïtieve speler, zo'n jongen kan het verschil maken', stelt Barend Beltman.

'Hij heeft zoveel talent', vult Elwin Baas aan. 'Dat Bacuna iets bijzonders met de bal kan, zie je direct. Maar hij ontwikkelt zich nog te weinig door in vergelijking met twee seizoenen geleden. Die grilligheid moet eruit. De ene week scoort hij een 9, een week later een 3. Dat kan niet als je betaald voetbal speelt', vindt hij.

Beltman wijt die grilligheid ook aan de posities waarop de jonge middenvelder wordt geposteerd. 'Als hij op de helft van de tegenstander speelt in een aanvallende rol, kan zijn onbevangenheid positief werken. Hij moet inderdaad geen riskante breedteballen geven als hij een verdedigende middenvelder is.'

Gepassioneerd FC Groningen

FC Groningen speelde hoe dan ook ontegenzeggelijk met passie. 'Veel meer dan PEC Zwolle', vindt analist Wim Masker. 'PEC wilde hoe dan ook opbouwen en had daar ook de opstelling op afgestemd. Maar FC Groningen zette, met Bacuna voorop, heel goed druk en profiteerde daarvan in de omschakeling. Dat was heel leuk om te zien en dat merkte je ook aan het publiek.'

Toen PEC na rust iets anders ging spelen, kreeg FC Groningen het toch weer wat moeilijk. 'Je vreest dan toch weer voor de 1-1', zegt Beltman. 'Maar het was eigenlijk ook een typische wedstrijd voor een 1-1', countert Masker.

Belangrijk moment

Baas vindt dat de linkerflank van de FC na rust niet goed anticipeerde op de wijzigingen die PEC had doorgevoerd. 'Dat Padt deed alsof hij een blessure had, was een belangrijk kantelpunt in de tweede helft. Toen kon de technische staf even ingrijpen. Daarna ging het weer beter met de ploeg.'

De zege werd na de late 2-0 van Ajdin Hrustic toch over de streep getrokken. Dat het muntje eindelijk een keer de goede kant op valt geeft zoveel energie, zag Beltman. 'De ontlading bij die tweede goal was op de hele wisselbank enorm. Dat tekent de betrokkenheid.'

Koopoptie Doan

Ook Ritsu Doan komt nog even ter discussie. FC Groningen moet binnenkort een besluit nemen of de koopoptie in zijn huurovereenkomst wordt gelicht. De Japanner moet naar verluidt zo'n twee miljoen euro kosten.

Elwin Baas: 'Ik denk dat FC Groningen ver gaat om hem te kopen. In de winter is er een mooi geldbedrag verdiend door de transfers van Oussama Idrissi en Virgil van Dijk. Maar er zullen meer spelers moeten komen. Als ik FC Groningen was, zou ik eens met investeerders gaan praten. Maar Doan is de enige speler in de huidige spelersselectie waarvan ik zeker weet dat hij over twee of drie jaar voor veel geld verkocht wordt. Zoveel potentie heeft hij wel.'

'Fans moeten wel beseffen dat als je Doan koopt, er voor de rest vooral transfervrije spelers gehaald zullen moeten worden', merkt Masker op. 'Spelers als Moreira (Kozakken Boys, red.) en Diemers (De Graafschap, red.) zijn dan ook heel serieuze opties voor de FC', vult Baas aan.

Masker, die veel jeugdteams van FC Groningen in actie ziet, is echter ook positief over beloften die zich aandienen. 'Michael Breij had gisteren bijna gedebuteerd, hij traint al weken mee en ontwikkelt zich goed. En zo zijn er wel meer jongelingen die op de deur kloppen.'

AZ - FC Groningen

Zondag 18 maart speelt FC Groningen wederom de zogeheten lunchwedstrijd. Dan bindt het om 12:30 in Alkmaar de strijd aan met AZ. 'Jammer dat zij bij Feyenoord verloren', vindt Masker. 'Met winst op zak hadden ze FC Groningen-thuis misschien onderschat. Ik voorspel nu een 3-1 voor AZ.' Ook Baas vreest voor een nederlaag: 2-1. Beltman zet in op een punt: 2-2.

