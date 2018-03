Politie bedankt alerte bouwvakkers voor redden drenkeling

De politie in Groningen heeft drie Poolse bouwvakkers bedankt met een presentje voor het redden van een man uit de gracht bij de Kleine der A afgelopen zaterdagochtend.

De bouwvakkers zagen dat de 22-jarige man niet uit het water kon komen door de hoge kade en wierpen hem een touw toe. Toch verdween de man meerdere keren onder water. Agenten wisten, liggend op de kade, de man bij zijn jas boven water te houden. De brandweer heeft de drenkeling uit het water gehaald.

Hij is naar het ziekenhuis gebracht en maakt het volgens de politie goed. Het is onduidelijk hoe de man in de gracht terecht is gekomen.

