Terugkijken: persconferentie Koningsdag Groningen Waar krijgen we dit gezicht in Groningen? (Foto: ANP) Peter den Oudsten (Foto: RTV Noord)

Wat gaat Groningen op de officiële Koningsdag in april doen? RTV Noord heeft de persconferentie over Koningsdag in Groningen live uitgezonden. De uitzending is hier terug te zien.

De persconferentie vond plaats in het Groninger Museum. Onder meer de route en de invulling van het programma op Koningsdag werden besproken. Persconferentie terugzien? De persconferentie, waarin onder meer burgemeester Peter Den Oudsten en CdK René Paas aan het woord kwamen, is op de bovenstaande video terug te zien.