Brandje in jeugdgevangenis Het Poortje (Foto: Dennis Venema)

De brandweer is maandagmorgen opgeroepen voor een brandje in jeugdinrichting Het Poortje aan de Hoogeweg in Groningen.

In één van de kamers lagen smeulende handdoeken. De Bedrijfshulpverlening heeft dit zelf geblust. De brandweer hoefde alleen nog de kamer te ventileren. Twee medewerkers van de BHV hebben wat rook ingeademd en zijn gecontroleerd in de ambulance. Volgens een woordvoerder van Het Poortje heeft één van de jongeren geprobeerd de handdoeken in brand te steken. Ze lagen in een kamer die niet werd bewoond.