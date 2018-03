Deel dit artikel:











Brandje in onderwijslocatie van Het Poortje (update) (Foto: Dennis Venema)

De brandweer is maandagmorgen opgeroepen voor een brandje in de onderwijslocatie van jeugdinrichting Het Poortje aan de Hoogeweg in Groningen.

Een leerling van de school rookte binnen stiekem een sigaretje. Toen ze dreigde te worden betrapt, gooide ze de peuk op een aantal handdoeken die vervolgens gingen smeulen. De bedrijfshulpverlening wist dit snel te blussen. De brandweer hoefde alleen nog de kamer te ventileren. Twee medewerkers van de BHV hebben wat rook ingeademd en zijn gecontroleerd in de ambulance.