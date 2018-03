Deel dit artikel:











Auto rijdt het Stadskanaal in (Foto: Marc Dol/112 Groningen)

Een auto is maandagmorgen in het water van het Stadskanaal gereden. Dat gebeurde ter hoogte van het kruispunt van de Onstwedderweg met de Poststraat in Stadskanaal na een botsing met een andere wagen.

De auto is inmiddels door een berger uit het water gehaald. Er bleek een slachtoffer in het voertuig te zitten. Die is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis Duikers van de brandweer hebben het kanaal afgespeurd of er mogelijk nog een slachtoffer in het water lag. Dat bleek niet het geval.