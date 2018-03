Let op: alleen in deze gemeenten zijn verkiezingen op 21 maart

Iedereen in Groningen heeft een stempas ontvangen, maar lang niet overal zijn gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart. Er is ook nog het raadgevend referendum over de zogenoemde sleepwet. In welke gemeenten stem je waarvoor?

In de mailbox, door telefoontjes naar de redactie en aan de resultaten van onze enquête merken we dat er veel onduidelijkheid is over waar welke verkiezingen zijn op 21 maart.

Eén of twee stempassen?

De verwarring wordt mede gevoed omdat iedereen wel een stempas thuisgestuurd heeft gekregen. In gemeenten waar zowel voor de raad als over het referendum gestemd kan worden krijgt iedereen twee stempassen, in de overige gemeenten één. En dat gaat niet overal goed, bleek vorige week in Pekela en Veendam.



In welke gemeenten zijn raadsverkiezingen én het referendum?

- Appingedam

- Delfzijl

- Loppersum

- Oldambt

- Pekela

- Stadskanaal

- Veendam

In welke gemeenten is alléén een referendum?

De meeste Groninger gemeenten zitten nog midden in een herindeling, of hebben net een herindeling achter de rug en zijn geen raadsverkiezingen. Daarom kan je in de volgende gemeenten op 21 maart alleen stemmen of je voor of tegen de sleepwet bent en géén nieuwe gemeenteraad kiezen:

- Bedum

- De Marne

- Eemsmond

- Groningen

- Grootegast

- Haren

- Leek

- Marum

- Midden-Groningen

- Ten Boer

- Westerwolde

- Winsum

- Zuidhorn

Waarover gaat het referendum?

Ben je voor of tegen de nieuwe wet voor de veiligheids- en inlichtingendiensten, dat is de vraag waarover het referendum gaat. Met die wet, bekend als de sleepwet, krijgt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) meer bevoegdheden om internetverkeer af te tappen. De regering kan de uitslag overigens naast zich neerleggen, omdat het om een raadgevend referendum gaat. Bij een correctief referendum is de uitslag wél bindend.

