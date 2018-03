Deel dit artikel:











Dit wordt het programma van Koningsdag Groningen Koningin Máxima en koning Willem-Alexander bezoeken Groningen tijdens Koningsdag. (Foto: www.koninklijkhuis.nl)

De route die koning Willem-Alexander en koningin Máxima afleggen op Koningsdag in Groningen vindt plaats in het stadscentrum. Het Ommeland wordt niet bezocht, maar krijgt wel een duidelijke rol in het programma, net als de aardbevingsperikelen.

Dat vertelde burgemeester Peter Den Oudsten maandagochtend tijdens de persconferentie in het Groninger Museum. Hij zal het koninklijk paar net als de loco-burgemeester en kinderburgemeester ontvangen. Hoe komt gaswinning aan bod? Op de Grote Markt zal burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum het koninklijk paar informeren over wat voor schade de gaswinning heeft aangericht bij inwoners van de gemeente Loppersum. Wat gebeurt er verder? Bondscoach Ronald Koeman geeft een korte voetbalclinic aan een aantal kinderen, en ondernemer Ben Woldring praat over startups en groene energie in het stadscentrum. Bandjes langs de route verwijzen naar Eurosonic Noorderslag en honderden studenten laten op het Academieplein voor het RUG-gebouw zien hoe zij invulling geven aan hun studie. Verder is er een cultureel programma in de Martinikerk met onder meer het NNO. Op de Vismarkt vindt de slotact voor het koninklijke bezoek plaats. Arnold Veeman en het Noordpool Orkest sluiten het officiële programma af met de vertolking van 'Mien Grunneger stad'. Waar loopt de route langs? Langs de route in de stad, op 27 april tussen 11:00 tot 13:00 uur, kunnen 30.000 mensen de koninklijke familie begroeten. Den Oudsten liet weten op Koningsdag zo'n 60.000 á 80.000 mensen te verwachten in de hele binnenstad. De route begint in De Prinsenhof en eindigt op de Vismarkt: Het programma is hier te vinden. Lees ook: - Terugkijken: persconferentie Koningsdag Groningen

- Kun je vanwege Koningsdag gedurende een maand preventief gefouilleerd worden in Stad?

- Koninklijke familie naar Oosterpoort voor Koningsdagconcert