Lopend Vuur: Mannen moeten voortaan zittend plassen

Op twitter ontstond afgelopen weekend een bijzondere discussie. Op het boekenbal in Amsterdam waren de toiletten genderneutraal, geen aparte wc's meer voor mannen en vrouwen dus.

Er wordt door verschillende mensen al langer gepleit voor genderneutrale toiletten. Een voordeel kan zijn dat vrouwen dan niet zo lang hoeven te wachten tot een toilet vrijkomt, omdat er simpelweg meer wc's beschikbaar zijn.

Sproeipis

Maar op het boekenbal zette aanwezige Aafke Romeijn een fikse kanttekening bij het genderneutrale toilet. 'Kunnen we voortaan afspreken dat mannen voortaand zittend gaan plassen, zodat vrouwen niet gedwongen worden in hun sproeipis te zitten?' Waarop een levendige discussie ontstond, met onder andere deze reactie die veel bijval kreeg:

Hoe sta jij in deze discussie en: hoe doe jij dat thuis? Ons Lopend Vuur vandaag:

Praat mee

Moeten mannen zittend plassen? Of vind je het maar gezeik? Wat vind jij? Praat mee op onze facebookpagina of via 050 3188 288.

Lees je regelmatig boeken?

De boekenweek, die zaterdag begon, was voor ons vrijdag de aanleiding om in ons Lopend Vuur te stellen: Ik lees nog regelmatig een boek. 76 procent van de 2677 stemmers geeft aan dat te doen.