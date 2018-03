Verkeersslachtoffer Stadskanaal overleden (update)

Duikers van de brandweer hebben maandagmorgen naast de Postkade in Stadskanaal het lichaam van een 84-jarige vrouw uit het water gehaald.

Rond 10:00 uur belandde de auto van de vrouw in het water na een botsing met een andere auto, waarin een 66-jarige man uit Stadskanaal reed. Dat gebeurde ter hoogte van het kruispunt van de Onstwedderweg met de Postkade.

Kanaal doorzocht

De vrouw overleed na het verkeersongeval ter plaatse. Haar auto is door een berger uit het water gehaald. Duikers van de brandweer hebben het kanaal doorzocht of er mogelijk nog een slachtoffer in het water lag, maar dat bleek niet het geval.

De politie onderzoekt nog hoe de aanrijding heeft plaatsgevonden.

