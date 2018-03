Analyse: In politiek Stadskanaal is er nog heimwee naar Philips

De komende week blikken verslaggevers van RTV Noord vooruit op de verkiezingen in de gemeenten die zij volgen. Vandaag: Stadskanaal.

De verslaggever van het Nederlands Dagblad schreef het correct op, nadat ze mij belde voor wat informatie over de Kanaalstreek. 'Werkgelegenheid is altijd een thema in Stadskanaal', luidde de kop en daarmee zei het verhaal niets teveel.

Volwaardig ziekenhuis nodig

Want in Stadskanaal gaat het deze verkiezingen - uiteraard - over werkgelegenheid, én over het openhouden van de kraamafdeling van het Refajaziekenhuis. Het Refaja is een belangrijke werkgever voor de streek, waar hoogwaardige banen worden vergeven, banen die sowieso schaars zijn in de streek. Daarnaast is een volwaardig ziekenhuis noodzakelijk om de zorg in de regio op peil te houden, zo luidt het algemene commentaar van de negen partijen.

Hunkeren naar vervlogen tijden

Het laatste verkiezingsdebat van afgelopen vrijdag in de Semsstraatkerk gaf weer hoe sommige partijen het beleven. Lijsttrekker Erik Bieze van GemeenteBelangen vertelde dat Stadskanaal moet inzetten op het binnenhalen van een vestiging van VDL, een internationale industriële onderneming, in handen van de Brabantse familie Van der Leegte. Volgens Bieze kan een vestiging van VDL de werkgelegenheid weer een broodnodige impuls geven.

Daarmee laat Bieze zien dat een deel van Stadskanaal nog hunkert naar vervlogen tijden, waar het Brabantse Philips een grote rol speelde in de leefbaarheid in de Kanaalstreek. Toen Philips bekendmaakte in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw een vestiging in Stadskanaal te starten, werd duidelijk welke belangen daarmee gemoeid waren.

Rep en roer

De wensen van Philips werden namelijk gerealiseerd. Stadskanaal kreeg een ziekenhuis (het Refaja), een theater (Geert Teis) en een vliegveld nabij Vledderveen. Ook verrezen er hele woonwijken waar werknemers van Philips woonden, en toerden er heuse Philips-bussen rond om werknemers naar Stadskanaal te halen. De Philips-flats zijn ondertussen gesloopt en Stadskanaal is in rep en roer over het openblijven van de kraamafdeling. De gevolgen van de sluiting van Philips sijpelen ook jaren na dato nog altijd na.

Subsidies om werk te trekken

ChristenUnie-lijsttrekker Bert van Beek stelde dat bedrijven mogelijk met subsidies moeten worden verleid om naar de Kanaalstreek te verkassen. Precies in de lijn hoe Philips destijds werd verleid.

Wordt er ook anders gedacht? Zeker wel. D66-aanvoerder Klaas Pals roemt het initiatief van tien ondernemers en de gemeente om te onderzoeken of er een innovatiewerkplaats in Stadskanaal moet komen, om te kijken of er middels innovatie weer hoogwaardige werkgelegenheid in Stadskanaal kan verrijzen.

Die werkplaats moet - als de plannen doorgaan - gebouwd worden op het Mercurius Business Park. Inderdaad, het voormalige Philipsterrein.

Woensdag 21 maart zijn er gemeentelraadsverkiezingen in zeven Groningse gemeenten: Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Oldambt, Pekela, Stadskanaal en Veendam.

