Man twee jaar naar inrichting na diefstal bierkrat met lege flesjes

Voor diefstal van een krat met lege bierflesjes, het beledigen van agenten en het vernielen van twee glazen, moet een 51-jarige man uit Groningen mogelijk twee jaar de inrichting voor stelselmatige daders (ISD) in.

Dat eist de officier van justitie.

In augustus vorig jaar sloeg de man met zijn vuist op een tafel bij café De Drie Gezusters en daarbij vielen twee glazen stuk. Het café deed meteen aangifte tegen de man.

Stoelen en tafels omver

Aan de Poelestraat, in mei, kreeg de man van cafébezoekers geen geld toen hij daarom bedelde. Hij ontstak daarop in woede en gooide stoelen en tafels omver. Opgeroepen agenten werden door hem uitgescholden en beledigd.

Datzelfde gebeurde in september. De man stond midden op straat alcohol te drinken. Hij werd daarop aangesproken door handhavers, maar ook zij kregen een scheldkanonnade over zich heen.

Met krat in water

In februari griste hij een krat met lege bierflesjes van een woonboot. Hij werd daarbij overlopen door een bewoner van een andere boot.

Die had de man zien lopen met de krat met rammelende flesjes. Het kwam daarbij tot een worsteling waarbij de dief met krat en al in het water viel.

Leeft op straat

'Statiegeld, ik heb gewoon niks', zei de man op zitting. Hij leeft veelal op straat. Sinds 2003 is de man bekend bij hulpverleningsinstanties.

Hij startte diverse verslavingstrajecten, maar deze rondde deze nooit af. Telkens weer belandde hij op het bureau. 'De man pleegt niet alleen strafbare feiten, maar veroorzaakt ook overlast', zei de officier.

Handen in het haar

Hulpverleners zitten met hun handen in het haar. 'Onze mogelijkheden voor de man zijn volledig uitgeput'. De verdachte zei daarop zelf uitgeput te zijn. 'En een opname in zo een kliniek staat niet goed op mijn cv.'

De uitspraak in deze zaak is over twee weken.