Stadse vrijmarkt op Koningsdag verplaatst naar Noorderplantsoen

De vrijmarkt in Groningen vindt dit jaar niet plaats aan de singels maar in het Noorderplantsoen. (Foto: Youri Bakker / RTV Noord)

De traditionele vrijmarkt tijdens Koningsdag in de stad Groningen vindt dit jaar niet plaats langs de singels, maar in het Noorderplantsoen.

De gemeente Groningen wil het gebied rondom de singels gebruiken als overloopgebied wanneer de binnenstad te druk wordt. Tijdens het bezoek van de koninklijke familie aan Groningen op 27 april worden zestig- tot tachtigduizend mensen in hartje stad verwacht.

De gemeente ziet in het Noorderplantsoen een goed alternatief. Burgemeester Peter den Oudsten: 'We denken dat het een hele mooie ambiance is om er een vrijmarkt te houden.'

Geen bezwaar

Piet van Olst van Buurtvereniging Noorderplantsoen heeft geen bezwaar tegen het evenement in het park. Formeel moet het bestuur zich er nog over uitspreken, maar hij verwacht 'geen commotie'.

De vrijmarkt vindt volgens hem alleen op de verharde paden plaats. 'Bij mooi weer zit het hier vol met studenten die ook nog barbecueën. Ik denk dat er bij de vrijmarkt minder risico op schade is.'

