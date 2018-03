Niet 8, niet 10, maar 12 jaar cel en tbs in zaak-Jesse van Wieren

Het Gerechtshof in Leeuwarden heeft Rhowan P. uit Kloosterburen in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Het Hof acht bewezen dat hij Jesse van Wieren (28) op 1 januari 2016 op brute wijze, met messteken, om het leven heeft gebracht in zijn woning. Daarna begroef hij Van Wierens lichaam in zijn tuin.

Geen noodweer

P. zegt dat hij daarbij heeft gehandeld uit zelfverdediging; Van Wieren zou de ruzie uitgelokt hebben. Maar volgens het Hof is er geen sprake van noodweer. 'De gewelddadigheden zijn niet verlopen zoals P. heeft verklaard, de sporen vertellen een ander verhaal', aldus het Hof.

Volgens het Hof was de opzet van P. en zijn vriendin Desiree G. gericht op het overlijden van Jesse van Wieren en is 'medeplegen van doodslag' bewezen.

Hogere straf dan geëist

De straf is hoger dan de uitspraak van de rechtbank in Groningen eerder: die veroordeelde P. in juni vorig jaar tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het Openbaar Ministerie had vorige maand in hoger beroep 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

Rhowan P. is meedogenloos omgesprongen met Jesse van Wieren en zijn familie Geo Dam - persraadsheer

Volgens het Hof zijn de feiten echter zo ernstig dat een hogere straf gerechtvaardigd is.

'De verdachte is meedogenloos omgesprongen met Jesse van Wieren en zijn familie. Niet alleen de manier waarop hij om het leven gebracht is gruwelijk, daarna is zijn lichaam ook begraven met de bedoeling dat het nooit gevonden zou worden. Daarmee ontneem je de familie de kans om behoorlijk afscheid te nemen. Gelukkig is dat niet gelukt', zegt persraadsheer Geo Dam namens het Gerechtshof.

Verklaringen afgestemd

Het Hof tilt er ook zwaar aan dat Rhowan P. en Desiree G. hun verklaringen op elkaar afgestemd hebben.

G. werd door de rechtbank vorig jaar veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Zij ging aanvankelijk ook in hoger beroep, maar trok dat later weer in.

