Morgen voor het eerst: een Boeing 747 landt op Airport Eelde

Rond 14.30 uur dinsdagmiddag, dan moet het gebeuren. Dan landt voor het eerst in de geschiedenis een Boeing 747 op Groningen Airport Eelde.

Het is niet de eerste keer dat het grote toestel van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Eelde aandoet. Zo zijn er in het verleden wel testvluchten geweest van het toestel, bijvoorbeeld in KLM-trim. Maar dat waren touch & go oefeningen - het landingsgestel raakt de grond, maar er wordt doorgevlogen.

Naar Koeweit

Morgen wordt een vliegtuig van Atlas Air verwacht dat wél zal landen. Het komt aangevlogen vanuit Portland en na de tussenstop op Eelde doorvliegt naar Koeweit.

Een woordvoerster van het vliegveld legt uit dat er passagiers aan boord zijn die speciaal hierom gevraagd hadden omdat ze bij een afspraak in Noord-Nederland moeten zijn: 'Het gaat om een privévlucht. En nee, het zijn geen bekende mensen.'

Er is volgens de woordvoerster nog geen volgende landing van een 747 gepland.

Lees ook:

- Provincie positief over Airport Eelde, ondanks niet doorgaan Brussel

- Vluchten van Eelde naar Brussel komen er niet; wat moet het alternatief worden?