'Over drie jaar is er geen nachtleven meer in De Drie Gezusters'

Van goedkope halve liters bier naar verse gemberthee op vrijdagmiddag. Het horecalandschap in Stad verandert, zegt bedrijfsleider Sil Doeksen van café De Drie Gezusters. 'Het is zeer aannemelijk dat er hier over drie jaar geen nachtleven meer is.'

'Het consumptiegedrag is enorm veranderd', zegt Doeksen. 'Het op stap gaan en louter voor de gezelligheid drinken, is voorbij. Nu is gezondheid belangrijker geworden. Er wordt minder gedronken. Mensen kiezen voor een speciaalbiertje.'

'Er wordt minder gedronken'

In de jaren zeventig was 'De Drie' een plek waar mensen languit op een rode sofa lagen en met een kop koffie boeken lazen. In de jaren negentig vierden scholieren het begin van hun weekend.

Tijdperk Kooistra

De cafés in de zuidwand van de Grote Markt waren jarenlang in handen van horeca-ondernemer Sjoerd Kooistra. In 2010 pleegde hij zelfmoord. Enkele maanden later ging zijn bedrijf Plassania Beheer failliet.

Kooistra's nichtje Grietje van der Veen en zijn oud-boekhouder Henk Wusterveld namen de zaken na het faillissement over. Sinds maart vorig jaar is het cafécomplex in handen van Meyer Beheer.

Nu passeren er volgens Doeksen jaarlijks nog steeds 1,8 tot 2 miljoen mensen de drempel, maar vooral een oudere leeftijdscategorie dan de afgelopen jaren. 'We zien de leeftijd steeds verder oplopen. De focus ligt op de groep tussen de 25 en 45 jaar.'

Het is onder studenten een discussie welke dag ze wél op stap gaan Sil Doeksen - bedrijfsleider

'Onder andere door de studiedruk', verklaart Doeksen, die achttien jaar geleden voor het eerst voet zette in de Drie Gezusters als medewerker. 'Het is onder studenten geen discussie meer welke dag ze níet op stap gaan, maar vooral welke dag wél.'

Drinkende scholieren

Na het overlijden van Kooistra werd een streep gezet door drinkende jongeren. De leeftijdsgrens ging omhoog naar 18 jaar. Dat deze grens later bij wet werd geregeld, had voor De Drie dan ook weinig invloed.

Het nachtleven is er nog wel, maar niet meer op de begane grond Sil Doeksen - bedrijfsleider Drie Gezusters

Ook 'het aantal meters bar' slonk. 'Alles heeft plaatsgemaakt voor meer zitplekken. Het nachtleven is er nog wel, maar niet meer op de begane grond. Het is daar nu eerder een dagzaak. Het terras en de begane grond zijn belangrijker geworden. Ik wil 365 dagen per jaar het terrasgevoel.'

Hotelkamers in plaats van draaibars

De komende twee jaar gaat de begane grond op de schop. Na De Drie volgen de Groote Griet en De Hoppe. Daarna zijn de bovenverdiepingen aan de beurt. De voormalige draaibars worden hotelkamers van De Doelen. De bouwtekeningen worden naar verwachting deze lente nog goedgekeurd.

De pub op de begane grond van de Groote Griet. Foto: Drie Gezusters



Ook de Grote Markt is een van de speerpunten voor Doeksen. 'We willen niet meer een lange rij van biertaps, maar meer het festivalgevoel. De Grote Markt moet een plek zijn om te verblijven en te ontmoeten, niet per se om te consumeren.'

Voortuin

'Wat dat betreft sluit het mooi aan bij de visie van de gemeente Groningen. Zij noemen het de huiskamer van Groningen, wij zien de Grote Markt als een soort voortuin. Wij kunnen heel gave dingen doen. En het voelt ook een beetje als een verplichting om dat te doen.'

