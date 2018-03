Analyse verkiezingen in Oldambt: Hunkeren naar vervlogen tijden

Als klein ventje liep ik twintig jaar geleden door de Langestraat in Winschoten. Aan de hand van mijn ouders, want het was druk. Heel erg druk. Maar tijden veranderen en waar zie je dat beter dan in die lange Langestraat.

Oldambt kijkt de krimp hier recht in de ogen.

De maatschappij verandert. Winschoten is ondanks de krimp nog altijd de tweede koopstad van onze provincie. Maar het 'koppentellen' is er niet meer bij. De gemeente heeft het centrum de afgelopen jaren steeds kleiner gemaakt om Winschoten aantrekkelijk te houden.

Maar daar moet meer voor gebeuren. Volgens verschillende partijen die 21 maart meedingen naar de stem van de kiezer, kan dat door de werkgelegenheid te stimuleren, een betere bereikbaarheid en goede, betaalbare woningen in de omgeving. Want als je de krimp afremt, dan blijft er ook meer winkelend publiek.

Leefbaarheid in de dorpen

De krimp slaat ook in de omliggende dorpskernen om zich heen. Neem Finsterwolde als voorbeeld, dat te maken kreeg met de sloop van sociale huurwoningen. Het dorp had de klap net verwerkt, toen de volgende 'bedreiging' voor de leefbaarheid van het dorp alweer stond te wachten: een zonnepark ter grote van circa vijftien hectare.

De een zal zeggen: liever een zonnepark dan een windpark, maar een deel van de Finsterwolmers werd boos en kwam in opstand. Met succes, want het zonnepark is voorlopig van de baan. En misschien wel belangrijker: de inwoners zijn gehoord. En zij zijn de baas over hun dorp.

Hunkeren naar Winschoten

Met pijn in het hart kijk ik naar de lege panden in het centrum van 'Sodom'. Ik hunker naar het Winschoten van 'vroeger'. Het voetjes tellen in de straat, een filmpje kijken in bioscoop Hollywood en op stap in discotheek Night Fever. Ik hunker naar de vervlogen tijden die waarschijnlijk ook niet meer terug gaan keren.

Politiek, zet de schouders er onder. Ik wil dat mijn kinderen later ook voetjes kunnen tellen in de Langestraat. Ik wil dat ze kunnen voetballen in Beerta of Finsterwolde. Ik wil dat ze naar school kunnen in Westerlee en vriendjes hebben in Drieborg.

Ogen dicht

Ik blijf op 21 maart in ieder geval tien minuten langer in bed liggen. Met mijn ogen dicht waan ik mij nog even dat kleine ventje. Die woensdagavond gaan wij zien wie van de partijen het voortouw neemt en oude tijden laat herleven.

