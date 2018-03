Bezoekers naakt op pornosite: sauna Peize doet aangifte

De sauna SpaWell in Peize gaat aangifte doen bij de politie omdat beelden uit de sauna op een pornowebsite staan.

Bezoekers van de sauna figureren in een filmpje dat al vier jaar op pornosite Xhamster staat. Op de beelden zijn naakte mensen onder de douche te zien.

De eigenaar van het bedrijf wil dat de politie de beelden van de website laat verwijderen.

Schending van privacy

Het Groningse stadsblog Sikkom ontdekte de saunabeelden. De ontdekking volgt op berichten over vergelijkbare camerabeelden vanuit een Belgische sauna. Naar aanleiding daarvan kwamen er bij de Autoriteit Persoonsgegevens tientallen meldingen van schending van privacy in sauna's.

Stiekem gemaakt

Nu blijken er dus ook beelden van SpaWell uit Peize te circuleren. Anders dan bij de Belgische beelden, van een gehackte bewakingscamera, gaat het hier om beelden vanaf een mobieltje die stiekem zijn gemaakt in de doucheruimte.

Onaangenaam verrast

Een woordvoerster van SpaWell zegt tegen Sikkom onaangenaam verrast te zijn door het bestaan van deze beelden, maar voegt eraan toe dat ze zijn gemaakt voordat SpaWell de sauna vorig jaar overnam.

Volgens haar is het nu verboden om camera's en mobiele telefoons mee naar binnen te nemen en wordt daar ook streng op toegezien. Verder stelt ze dat er geen camera's in de kleedkamers en andere ruimtes waar mensen bloot zijn, hangen.

Handbalvrouwen naakt op internet

Vorige week werd bekend dat het Nederlands Handbalverbond aangifte had gedaan wegens naaktbeelden van handbalsters op internet. De opnames kwamen uit Sauna & Beauty Oase in Nederasselt.

Volgens de eigenaar van deze sauna is zijn bedrijf twee jaar geleden gehackt. Bij een doorzoeking in de sauna vond de politie een verborgen camera en het bijbehorende computersysteem. De camera was op dat moment nog in werking. De eigenaar deed vrijdag opnieuw aangifte van hacking.

Lees ook:

- Beauty Sauna Peize komt na 21 jaar in andere handen