Tien jaar cel geëist voor neersteken ex: 'Jij gaat dood en ik ga naar de gevangenis'

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag tien jaar celstraf geëist tegen een 42-jarige man uit Groningen voor poging tot moord op zijn ex-vriendin.

De man zou op 9 juli vorig jaar aan de Florakade in Groningen in het bijzijn van zijn tweejarige zoontje zijn ex-vriendin meerdere keren met een mes in haar gezicht hebben gestoken. De vrouw raakte bij de steekpartij ernstig gewond aan haar gezicht en moest met twee slagaderlijke bloedingen naar het ziekenhuis worden vervoerd.

Over de toedracht gaf de man op zitting geen duidelijke verklaring. Het was volgens hem een ongeluk.

Conflict over kind

Het stel had een conflict over de omgang met hun kind. Die zou in een hulpverleningsinstelling plaatsvinden. De man had zijn ex-vriendin meerdere malen gebeld en haar dreigende berichten gestuurd, omdat hij zich daar niet aan wilde houden.

Gestoken op het balkon

Hij wilde op de avond van 9 juli zijn zoon een kusje brengen, zo zei hij. De vrouw besloot hem kort toegang tot de woning te verschaffen. Eenmaal binnen sloeg hij haar. Daarna greep hij een mes uit zijn broekband. De vrouw vluchtte met het kind op haar arm naar het balkon. Daar sneed de man haar meerdere keren in het gezicht. Van haar wang tot haar oor sneed hij haar open.

Bloeding stelpen met dekbedhoes

De vrouw kon haar gezicht afwenden om te voorkomen dat haar kind werd geraakt. Buren kwamen op het geschreeuw van de vrouw af. Met een dekbedhoes probeerden zij twee slagaderlijke bloedingen te stelpen, alvorens de vrouw naar het ziekenhuis werd vervoerd. Het zoontje werd ongedeerd bij de buren opgevangen.

Gevlucht naar Parijs

De verdachte had na de steekpartij de wijk genomen en vluchtte naar Parijs. De man was zes dagen spoorloos. Hij meldde zich daarna op het politiebureau in Rotterdam. Hij beriep zich vervolgens op zijn zwijgrecht. Op zitting gaf hij wel meer antwoorden, maar volgens de officier was dat 'om de schade voor zichzelf te beperken'.

Emotionele verklaring

Emotioneel las het slachtoffer uit haar verklaring voor. Geluidsopnames van een telefoongesprek werden tijdens de zitting afgespeeld. 'De overtuiging en de dreiging spat ervan af', zei de officier. 'Jij gaat dood en ik ga naar de gevangenis', zei de man. De aanklager vindt poging tot moord bewezen. 'Hij kwam om haar te vermoorden, zoals hij had gezegd.'

Antisociale trekken

Onderzoekers zeggen dat de man antisociale trekken heeft, maar kregen niet goed zicht op andere stoornissen bij de man.

Eerder veroordeeld

Het OM vindt dat de man ruim 40.000 euro moet betalen aan het slachtoffer. Daarnaast moet hem een contactverbod worden opgelegd, met als stok achter de deur een maand cel per overtreding daarvan.

De man is eerder voor huiselijk geweld veroordeeld.

Lees ook:

- Gewonde bij steekpartij in Stad

- Gewonde van steekpartij is een vrouw; ernstig gewond

- Verdachte van steekpartij Florakade meldt zich bij politie