Politie hekelt omstanders bij ongeval Stadskanaal: 'VER-BO-DEN TOE-GANG!' Een berger vist de auto, waarin het overleden slachtoffer reed, uit het water in Stadskanaal. (Foto: Herman van Oost)

Het verkeersongeval in Stadskanaal dat een dodelijk slachtoffer tot gevolg had, eiste maandagmorgen de volle aandacht van de politie op. Het politiekorps had echter ook de handen vol aan lastige omstanders.

Dat schrijft de Politie Stadskanaal e.o. op haar Facebookpagina. Duikers van de brandweer haalden naast de Poststraat het lichaam van een 84-jarige vrouw uit Stadskanaal uit het water. Zij overleed na een aanrijding met een 66-jarige plaatsgenoot. De politie zette het gebied rondom het ongeval af, maar diverse nieuwsgierigen hadden daar geen boodschap aan. Ergernissen Mensen die het rood-witte afzetlint negeren, verstoren het onderzoek, zo laat de schrijvende diender weten. 'Wij zorgen dat de plaats van het ongeval zo overzichtelijk mogelijk blijft en eventuele sporen intact blijven. Het liefste geef ik je op z'n minst een schop onder je kont. Maar dat doe je dan maar weer niet. VER-BO-DEN TOE-GANG!', klinkt het in duidelijke taal. 'Dan heb je ze niet op een rijtje!' 'Waarom denken mensen toch dat zo'n afzetting niet voor hun is?', gaat het verder. 'En alleen maar omdat je even een mooi fotootje wilt maken. Dan heb je ze niet op een rijtje!' Als je er echt heel heel heel dringend langs moet, overleg je eerst even met een agent.' Verkeersadvies Ten slotte heeft de Politie Stadskanaal ook nog een advies voor weggebruikers die een hulpdienst met optische en geluidssignalen achter zich zien rijden en een rotonde naderen. 'RIJ DIE ROTONDE GEWOON HELEMAAL ROND! Onze collega neemt dan de afslag en jij kan na je extra rondje gewoon je weg vervolgen.' Lees hieronder het Facebookbericht: Lees ook: - Verkeersslachtoffer Stadskanaal overleden