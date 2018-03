Begrip voor maatregelen rondom route Koningsdag

Winkels langs de route die de koninklijke familie door de Groninger binnenstad loopt op Koningsdag, mogen tijdens het bezoek niet open.

Tot aan 13:00 uur 's middags, als het bezoek van koning Willem-Alexander en zijn familie is afgerond, moeten ze dicht blijven. Ondernemers en omwonenden aan de route hebben maandag een brief ontvangen over de nu bekende maatregelen.

De route tussen Martinikerkhof en Vismarkt is vanaf 6:00 uur 's ochtends al helemaal afgesloten met hekken. In het gebied om de route geldt een rijverbod voor alle voertuigen. In een iets groter gebied mogen fietsers niet rijden en in een nog grotere cirkel om de route heen zijn auto's niet welkom.

Fietsen verwijderd

Losstaande fietsen worden verwijderd, net als sommige afvalcontainers, prullenbakken en banken. Dit gebeurt uit veiligheidsoverwegingen en om zo ruimte te maken voor de bezoekers. De gemeente wil 30.000 mensen kwijt kunnen langs de route.

Burgemeester Peter den Oudsten: 'Er zijn allerlei beperkende voorwaarden en die zijn allemaal met hen gedeeld. Er zullen nadere gesprekken over plaatsvinden om dat aspect voor de mensen zo veel mogelijk te beperken.'

Begrip

De Groningen City Club die de ondernemers in de binnenstad vertegenwoordigt heeft begrip voor de maatregelen. Bestuurslid Fred de Bruin: 'We weten dat het niet anders kan. We moeten verder kijken dan onze neus lang is. Er zullen ook veel mensen die Groningen leuk vinden hier binnenkort naartoe komen.'

'Waanzinnige promotie voor de stad'

Dat vindt ook Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Groningen. Kroegen zullen tijdens de voorafgaande koningsnacht eerder moeten sluiten, zegt bestuurslid Jan Bas van Aalderen. 'Dus omzettechnisch zal het minder zijn dit jaar. Maar het is wel waanzinnige promotie voor de stad.'

