Oproep: Maak je eigen 'Lucky TV' over Koningsdag in Groningen

Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima komen op 27 april naar Groningen toe voor de officiële, landelijke Koningsdag. Wat zouden ze daarvan vinden?

Bij Lucky TV, het komische blokje op het einde van De Wereld Draait Door, wordet het koninklijk paar regelmatig gepersifleerd. Lucky TV zet stemmetjes onder staatsbezoeken, waardoor Willem-Alexander en Maxima andere dingen zeggen dan je ze in het echt hoort zeggen.

Wat zeggen en denken ze over Groningen?

Wat zouden Willem-Alexander en Maxima zeggen over Koningsdag in Groningen? We maakten een selectie van beelden uit ons eigen archief. Het is nu aan jou om zelf in te vullen wat de koninklijken tegen elkaar zeggen. Maak dus je eigen 'Lucky TV-achtige' of Grunnen TV-achtige fragment. De leukste inzendingen publiceren we hier bij RTV Noord.

Meedoen? Dan kan met de volgende stappen:

1. Installeer Video Downloader professional voor de Chrome-webbrowser.

2. Download onze video op deze pagina.

3. Neem zelf je stemmen op en zet ze onder de video.

4. Upload de video op YouTube.

5. Stuur de link aan ons door via e-mail!

