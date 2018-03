Deel dit artikel:











Burgerinitiatief wil weten: wat zijn Delfzijlster plannen met windmolens? Windmolens bij Delfzijl (Foto: RTV Noord)

De Delfzijlster politiek moet 'met de billen bloot' en uitleg geven over de windmolenplannen. Dat is de insteek van een bijeenkomst komende vrijdagavond in Meedhuizen.