Steeds minder faillissementen in Groningen

Het aantal faillissementen in Nederland bereikte in de maand februari het laagterecord van deze eeuw. Ook in Groningen is het aantal bedrijven dat failliet ging enorm gedaald. De provincie Groningen leverde in juli 2017 al een nieuw laagterecord.

Toen werden twee faillissementen uitgesproken. Sindsdien is sprake van een kleine stijging. In december gingen elf bedrijven op de fles. In januari en februari ging het om respectievelijk vier en zes.

Dat is ten opzichte van 2013, het jaar met de meeste faillissementen van deze eeuw, een enorme daling. Om een beeld te geven: toen gingen landelijk gemiddeld 700 bedrijven per maand failliet en in Groningen ruim twintig.

Afname 85 procent

In de crisisperiode werd in deze eeuw landelijk het hoogste aantal faillissementen in mei 2013 geregistreerd: 795. In Groningen was in juli van dat jaar sprake van het hoogste aantal: 40. In februari dit jaar was sprake van respectievelijk 215 en 6. Dat betekent voor Groningen een afname van 85 procent. Voor het hele land is sprake van een daling met ruim zeventig procent.

De economie draait als een tierelier. Als dit goed gaat dan is het een ijzeren wet dat de hoeveelheid faillissementen ook terugloopt Lambert Zwiers - directeur VNO-NCW Noord

Als een tierelier

Het totale beeld is een bevestiging van een op volle toeren draaiende Nederlandse economie. Directeur Lambert Zwiers van VNO-NCW Noord komt deze ontwikkeling niet vreemd voor. 'De economie draait als een tierelier. Als dit goed gaat dan is het een ijzeren wet dat de hoeveelheid faillissementen ook terugloopt. Dat is in Groningen meestal niet afwijkend van het landelijke beeld.'

Invloed Stad bepalend

Het CBS maakt onderscheid in twaalf bedrijfstakken. De belangrijkste hiervan zijn handel, financiële instellingen, bouwnijverheid, vervoer & opslag en industrie. Volgens Zwiers kan de onderverdeling in Groningen wel afwijken van het landelijk beeld. Het CBS levert dit onderscheid op provinciaal niveau overigens niet.

'De invloed van de stad Groningen en directe omgeving is redelijk bepalend voor het totale beeld van de provincie. In de stad is bijvoorbeeld weinig industrie, maar relatief weer veel meer horeca. In die sector ligt het aantal faillissementen vaak wat hoger.'

Minder curatoren

In de wereld van curatoren wordt het door het CBS afgegeven beeld bevestigd. René Luimstra is advocaat partner bij De Haan Advocaten & Notarissen met onder andere een kantoor in Groningen.

'Ons werk is ten opzichte van 2010 of 2011 zeker met meer dan zestig procent afgenomen. Dat meldden de curatoren van al onze kantoren. Je ziet dat de economische groei vermoedelijk nog wel een tijdje doorzet. Er zijn overigens wel tekenen dat alweer meer bedrijven in de problemen komen.'

Het is hartstikke mooi dat het economisch goed gaat, maar vanuit de optiek van curatoren is het jammer René Luimstra - curator De Haan Advocaten & Notarissen

Niet minder werk

Curatoren worden door de rechtbank aangewezen. Dat het aantal aanwijzingen fors lager ligt dan zeven jaar geleden gaat niet ten koste van werkgelegenheid in de branche, zegt Luimstra.

'Het is natuurlijk hartstikke mooi dat het economisch goed gaat, maar vanuit de optiek van curatoren is het jammer. Er is minder te doen. Wij hebben onze eigen specialismen en vegen het bureau leeg op het moment dat we aangewezen worden voor een klus. Onze bedrijfsvoering leidt er verder niet onder. We doen nu alleen meer zaken binnen onze andere specialiteiten.'

