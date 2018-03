Deel dit artikel:











Terrein Prins Bernhardhoeve na jarenlange strijd in handen van gemeente De Prins Bernardhoeve (Foto: Kees de Graaf/RTV Drenthe)

Na tien jaar steggelen over de toekomst van het terrein van de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren is maandag een belangrijke stap gezet: de gemeente Tynaarlo heeft het terrein officieel in handen gekregen.

Bijna zeven miljoen euro heeft Tynaarlo projectontwikkelaar Leyten betaald voor het terrein met een oppervlakte van zeventien hectare. Eind november werd bekend dat de aankoop rond was. Maandag heeft wethouder Nina Hofstra namens de gemeente haar handtekening gezet. Regie in handen 'Er wordt al jaren gesproken over de invulling van het terrein, maar plannen kwamen tien jaar lang niet van de grond', vertelt Hofstra aan RTV Drenthe. 'Er moesten steeds meerdere belangen worden gediend; de gemeentelijke belangen, maar ook de commerciële belangen van de grondeigenaar/projectontwikkelaar. Nu hebben we de regie volledig zelf in handen.' Supermarkten? Drie ondernemers die voor Zuidlaren van belang zijn - supermarkten Albert Heijn, Jumbo en Aldi - hebben aangegeven dat ze graag en snel willen investeren in Zuidlaren. De huidige ondernemers in Zuidlaren zijn minder enthousiast: zij pleiten voor woningbouw op het terrein. Het is volgens Hofstra aan de nieuwe gemeenteraad en een nieuw college van burgemeester en wethouders om de uiteindelijke plannen vorm te geven. Lees ook: - Gemeente Tynaarlo wil terrein Prins Bernhardhoeve kopen

