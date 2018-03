Provincie stort miljoenen in Fonds Nieuwe Doen

De provincie Groningen heeft 25 miljoen euro gestort in het Fonds Nieuwe Doen. Uit dat fonds kunnen bedrijven en instellingen een lening krijgen voor initiatieven op het gebied van zorg, leefbaarheid en energie.

Jan Been

Jan Been Verslaggever

Het fonds bestaat sinds een jaar en heeft inmiddels voor vijf miljoen euro leningen verstrekt. 'Iedereen die een goed initiatief heeft en de handen uit de mouwen wil steken kan een aanvraag doen bij ons fonds', zegt manager Geerten Eijkelenboom

Het geld is bedoeld voor initiatieven op het gebied van zorg (vijf miljoen), leefbaarheid en energie (beiden tien miljoen) die moeilijk geld kunnen lenen bij een bank.



Sloop voorkomen

Aan de boorden van het Schildmeer in Steendam staat Podium Café Peter en Leni. Het café deed ook een beroep op het fonds.

'Een projectontwikkelaar had zijn oog laten vallen op dit perceel. Die wilde het pand slopen en op deze plek een weg aanleggen naar recreatiewoningen', zegt uitbater Peter van Zeijl.

'De dorpsvereniging wilde dat niet laten gebeuren en heeft het pand en de grond met een lening uit het fonds kunnen kopen. Nu is het een restaurant, muziekcafé en dorpshuis in één. Elke vrijdagavond is hier livemuziek met artiesten uit de hele wereld.'

Laagdrempelig

'We zijn laagdrempelig en proberen snel te handelen', legt Eijkelenboom uit. 'Daar hebben de initiatiefnemers baat bij. Inmiddels zijn met leningen uit het fonds her en der in de provincie initiatieven van de grond gekomen.'

Geld stroomt terug in het fonds

Fonds Nieuwe Doen is een zogenaamd revolverend fonds. De leners betalen telkens een deel van de lening terug. Dat geld stroomt terug in het fonds en zo wordt de pot telkens aangevuld en blijft het op peil.