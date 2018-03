Deel dit artikel:











'We laten Stad en Ommeland zien door de ogen van Groningers' Een 'oranje' tafel bij Noord Vandaag. (Foto: RTV Noord)

De oranjekoorts stijgt met de dag, nu het programma voor Koningsdag in Stad is bekendgemaakt. Burgemeester Peter den Oudsten vertelt over de route. Dat en meer in Noord Vandaag.

1) 'Supporters kunnen helpen te verwerken' Het nieuws van de dag van de tafelheer of tafeldame is soms luchtig, maar soms ook om stil van te worden. Tafelheer Ron Jans toont diep respect voor de steun die de supporters van FC Groningen en PEC Zwolle betuigden na de dood van het 6-jarige dochtertje van oud-FC'er Antoine van der Linden.

2) De stad kleurt oranje De binnenstad van Groningen is het decor voor Koningsdag 2018. Burgemeester Den Oudsten vertelt samen met kinderburgemeester Javano Zwiers over het programma.

3) 'Twijduustern is mien woord' De Grunneger Week is van start gegaan met de verkiezing van t Schierste Grunneger Woord 2018. Juryvoorzitter Erik Hulsegge over de nominaties.

4) Huh? Stemmen? Alle Groningers gaan woensdag 21 maart naar de stembus. Maar niet iedereen stemt voor de gemeenteraad. Hoe zit het precies?

5) 'Mien Grunneger Stad' Zanger Arnold Veeman treedt op als de koning en koningin naar de stad komen op 27 april. Hij geeft alvast een voorproefje.

De volledige uitzending van Noord Vandaag bekijk je hierboven of via Uitzending Gemist.