Dochter vermoorde Simon Lap wil geld erfenis terug van ex-stiefvader

Een 44-jarige man uit Assen wordt verweten dat hij 24.000 euro erfenisgeld van de doodgeschoten Simon Lap uit Oude Pekela heeft verduisterd. Dit geld was bedoeld voor de dochter van Lap. De officier eiste een celstraf van drie maanden en het terugbetalen van het verduisterd bedrag.

Simon Lap werd op 25 oktober 1999 in Oude Pekela achter zijn woning door de buurman doodgeschoten. Beiden ruzieden over de erfscheiding. De schutter schoot met een semi-automatisch wapen 21 kogels in het lijf van Lap. De dader kreeg voor doodslag twee jaar cel opgelegd.



Opnieuw in het huwelijk

De Assenaar was van 2010 tot 2015 de nieuwe echtgenoot van de weduwe. Hij beheerde in die periode de rekeningen van zijn vrouw en stiefdochter. De dochter zag vorig jaar dat de erfenis was verdwenen. Ze vroeg opheldering bij haar inmiddels ex-stiefvader.

Studie

Maar het bleef stil aan die zijde. 'Ik wil mijn geld terug en ik heb uiteindelijk aangifte gedaan', zei ze tegen de rechter. Ze was die nieuwe klap nog niet te boven gekomen en vroeg daarom ook een schadevergoeding van vijfhonder euro. De nalatenschap van haar vader was bedoeld voor een studie.

Getuigenverhoor

De Assenaar zei op zitting dat hij in overleg met zijn toenmalige vrouw deze bedragen overboekte. 'Jammer dat u daar niet eerder mee bent gekomen', zei de rechter. Zij besloot de ex-vrouw hierover te horen bij de rechter-commissaris. En stelde de zaak om die reden uit.

PGB

De Assenaar werd in oktober 2012 voor het verduisteren van PGB-geld (persoonsgebondne budget) en dronken rijden veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur en drie maanden voorwaardelijk cel. Hij begeleidde van 2007 tot 2010 jongeren en boekte van een van hen vijfduizend euro over naar zijn eigen rekening.

