Oud-burgemeester Vlagtwedde wordt waarnemer in Noord-Hollandse gemeente

Leontien Kompier, oud-burgemeester van Vlagtwedde, wordt waarnemend burgemeester van de Noord-Hollandse gemeente Langedijk.

Kompier (59) begint komende donderdag in Langedijk.

De PvdA-politica was van 2009 tot en met 31 december vorig jaar burgemeester van Vlagtwedde. Die gemeente is, samen met Bellingwedde, opgegaan in de nieuwe gemeente Westerwolde.

'Natuurlijk moment om te stoppen'

Kompier maakte in december bekend dat ze niet beschikbaar was als kandidaat voor het burgemeesterschap van Westerwolde.

'Het is een heel natuurlijk moment om te stoppen, want de gemeente Vlagtwedde houdt op te bestaan, en ik heb in mijn werkzaam leven de traditie dat ik na zeven of acht jaar iets anders ga doen', zei ze toen.

