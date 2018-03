Lukkien grijpt met FC Emmen naast periodetitel

FC Emmen van de Veendammer trainer Dick Lukkien heeft naast de derde periodetitel in de Eerste divisie gegrepen.

In Oss gaf FC Emmen tot twee keer toe binnen vijf minuten een voorsprong uit handen. De 2-3 van Cas Peters bleek uiteindelijk de genadeklap voor de Brabanders, waardoor Emmen won.

Virtueel aan kop

Bij het maken van de 2-3 in de 67ste minuut stonden de Emmenaren virtueel eerste in de periodestand. Concurrent FC Dordrecht gooide enkele minuten later roet in het eten door op een 1-0 voorsprong te komen tegen RKC.

Feest in Dordrecht

De Dordtenaren gaven de voorsprong niet meer uit handen, waardoor zij de periodetitel grepen.

Vierde op de ranglijst

FC Emmen is nog wel volop in de race om zich via de reguliere ranglijst te plaatsen voor de nacompetitie. Lukkiens mannen staan op een vierde plek.

