Zeehondencentra reageren kritisch op aankomend advies

De vijf opvangcentra voor zeehonden in Nederland zetten 'tal van kritische kanttekeningen' bij een nog te verschijnen rapport van de Wetenschappelijke Raad.

Dinsdagmiddag wordt dat rapport aangeboden aan minister Carola Schouten van Landbouw. Wat daar precies in staat, is niet bekend, maar de centra hebben wel een conceptadvies ingezien.

'Dat de opvang eenduidiger gereguleerd moet worden, staat voor ons buiten kijf', zegt Guus Schweigmann uit naam van de verschillende opvangcentra.

Wij hebben waardering voor het vele werk dat de commissie heeft verricht, maar plaatsten ook tal van kritische kanttekeningen bij het advies. Guus Schweigmann - Opvangcentrum Terschelling

Volgens de centra hebben ze te weinig tijd gekregen om 'inhoudelijk echt goed in te gaan op de materie'.

Gebruik maken van expertise

De vijf opvanglocaties willen dat de minister van Landbouw gebruik gaat maken van hun expertise op het gebied van zieke zeehonden en willen nauw betrokken worden bij de toekomstige uitvoering van de adviezen.

De centra willen helpen bij het opzetten van een zeehondenakkoord en een taskforce.

Internationaal verschillende visies

Denemarken, Noorwegen en Schotland zijn tegenstander van het opvangen van zeehonden. Die landen vinden dat de natuur zichzelf moet redden. Duitsland en Nederland denken er anders over en vinden dat het opvangen wel belangrijk is.

Volgens Schweigmann zijn de opvangcentra van belang: 'Dankzij deze centra hebben we goed zicht op wat er gebeurt in en om onze zeeën. De opvangcentra spelen een cruciale rol in het voeden van wetenschappelijk onderzoek tot nu toe met relevante data.'

Vijf opvangcentra

Nederland heeft vijf opvangcentra voor zeehonden: Zeehondencentrum Pieterburen, A-Seal in Stellendam, Ecomare op Texel, het opvangcentrum op Terschelling en de stichting Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren.

