Ook vakbond VVMC stelt Arriva ultimatum

Ook de Vakbond voor Rijdend Personeel (VVMC) stelt Arriva en vervoerder Keolis, dat onder andere in Overijssel actief is, een ultimatum.

Net als vakbond FNV wil de VVMC dat Arriva en Keolis alsnog over de brug komen, en ervoor zorgen dat hun machinisten binnen vijf jaar net zoveel verdienen als machinisten van de NS.

Uiterlijk vrijdag 12.00 uur reactie

De bond wil uiterlijk komende vrijdag 12:00 uur een reactie van de vervoerders, waarin zij alsnog de voorstellen van de bonden honoreren.

'Als dat niet gebeurt, dient er rekening gehouden te worden met acties', stelt Eilert. De bond sluit 'geen enkele actievorm uit', maar spreekt, anders dan de FNV, niet expliciet van stakingen.

150 aangesloten machinisten

Volgens vakbondsbestuurder Wim Eilert van de VVMC zijn zo'n 150 machinisten en stewards van Arriva bij de bond aangesloten. Een ruime meerderheid van de vakbondsleden zou het eindbod van Arriva en Keolis hebben afgewezen.

Reactie Arriva

Arriva liet afgelopen week in een reactie op het ultimatum van de FNV weten zich deze week op dat ultimatum te beraden.

Verder zei Arriva, mede namens Keolis, zeer teleurgesteld te zijn over de reactie van de bonden. 'Keolis en Arriva hebben op 2 februari 2018 echt een mooi aanbod gedaan; onder andere in 2018 2,5 procent loonsverhoging en nog eens een extra loonsverhoging voor de machinisten, exact zoals de bonden hadden gevraagd tijdens de onderhandelingen op 29 januari dit jaar.'

'Deze vraag hebben we één op één overgenomen in ons eindbod. We hebben hiermee een grote stap gezet om de salarissen van de machinisten extra te verhogen.'

Lees ook:

- Vakbond stelt Arriva ultimatum; staking op komst (update

- Vakbonden uitonderhandeld over machinisten-cao: mogelijk acties (update)

- Ook CNV staakt cao-onderhandelingen met Arriva

- 'Arriva-machinisten moeten hetzelfde verdienen als collega's NS'