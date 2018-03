Verhuisplannen Harener basisschool zetten kwaad bloed bij andere basisschool

Het Harener gemeentebestuur wil de Brinkschool in het dorp verhuizen naar een andere locatie. De Peter Petersenschool in Haren ziet die verhuizing echter niet zitten.

OBS Brinkschool in Haren barst uit haar voegen door de komst van de nieuwe wijk de Harener Holt. Veel kinderen weten de weg naar de school te vinden. Het huidige pand is te klein geworden en daarom denkt de gemeente dat verhuizen het beste is.

Leegstaand pand

De school zou intrek moeten nemen in het voormalige gebouw van het Harens Lyceum aan de Rummerinkhof. Dat pand staat leeg. Met die verhuizing wordt de openbare school de buurman van de jenaplanschool de Peter Petersenschool, die dus eveneens aan de Rummerinkhof is gevestigd.

Noodlokalen

Ook de jenaplanschool barst uit haar voegen en maakt net als de Brinkschool gebruik van noodlokalen. Maar de noodlokalen van de Peter Petersenschool bevinden zich in een aangrenzend pand van de gemeente.

Bij een verhuizing van de Brinkschool is het een optie om dat gemeentelijke pand te slopen, daardoor is de Peter Petersenchool dus haar noodlokalen kwijt. De noodlokalen zouden dan wijken voor extra parkeerplaatsen ten faveure van beide scholen. Maar dat ziet de Peter Petersenschool niet zitten.

Brandbrief

'Voor ons betekent dat dus dat er voor drie tot vier klassen een permanente oplossing gevonden moet worden', valt te lezen in een brandbrief die de schoolleiding van de Peter Petersenschool heeft verstuurd. Maar dat is nog niet alles, de directie voorziet ook verkeersproblemen als de Brinkschool de nieuwe buur wordt.

'Grote zorg uitgesproken'

'Daarnaast hebben we onze grote zorg uitgesproken over de consequenties van de komst van bijna vierhonderd extra leerlingen in een gebied van beperkte omvang met een al aanwezige, sterk groeiende Peter Petersenschool en een zeer slechte verkeerssituatie', aldus de schoolleiding. Ook wil de jenaplanschool geen pand gaan delen met de Brinkschool.

Al met al dringt de Peter Petersenschool er bij de Harener gemeenteraad op aan om de Brinkschool nog niet te laten verhuizen naar de Rummerinkhof. Ze willen dat de gemeente extra tijd neemt om een oordeel te vellen. De Brinkschool daarentegen wil liever vandaag dan morgen verhuizen.

'De nood is groot, heel groot'

Suzanne de Wit is directeur van stichting Baasis, de onderwijsstichting waar De Brinkschool onder valt. 'De nood bij ons is groot, heel groot. Zo groot dat zelfs de personeelskamer is ingericht als noodlokaal.'

De Wit heeft er alle vertrouwen in dat er een oplossing wordt gevonden als het gaat om het toenemende verkeer bij een eventuele verhuizing. 'Wij zijn bereid om te kijken naar andere schooltijden. We moeten hier gewoon uitkomen met elkaar en in mijn optiek komen we er ook uit.'

'Open einden'

Politiek Haren vindt dat er op dit moment nog te veel 'open einden' zijn waardoor het gemeentebestuur opnieuw naar het verhuisplan moet kijken. 'Ik heb liever dat u met betrokkenen en omwonenden gaat praten zodat we een beter stuk krijgen', zei Ton Sprenger (PvdA) samenvattend tegen verantwoordelijk wethouder Michiel Verbeek (D66). De wethouder moet dus opnieuw zijn huiswerk maken.

