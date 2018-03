Acties voor behoud kraam- en kinderafdelingen Refaja

Verschillende partijen komen in actie om de eventuele sluiting van de afdelingen kraamzorg en kindergeneeskunde van het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal te voorkomen.

Zo heeft de lokale partij Lokaal Betrokken een website opgezet om twee artsen te werven voor de kraamafdeling van het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Op KinderartsGezocht.nl worden de voordelen van het werken en wonen in Drenthe benadrukt.

Artsentekort oplossen

Daarmee hoopt de lokale partij dat het artsentekort in Emmen wordt opgelost. Personeel uit Stadskanaal hoeft dan niet overgeplaatst te worden naar het zusterziekenhuis van Treant in Emmen.

Zo kan eventuele sluiting van de kraamafdeling in Stadskanaal worden voorkomen, is de gedachte van Lokaal Betrokken.

Protestactie

Ook de SP, PvdA en GroenLinks in Stadskanaal komen in actie. Woensdagmiddag om 13.30 uur is er een protestactie bij het Refaja om Treant ervan te weerhouden de kraam- en kinderafdelingen te sluiten.

Treant neemt komend voorjaar een besluit over de toekomst van de kraam- en kinderafdelingen op zijn ziekenhuislocaties in Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen. Een van de scenario's die op tafel ligt, is het centreren van de afdelingen kraamzorg.

