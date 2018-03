Robben komt niet in actie in Champions League-return

Bayern München gaat zonder Arjen Robben naar Istanbul voor de return in de achtste finales van de Champions League tegen Besiktas. Trainer Jupp Heynckes laat de 34-jarige Bedumer thuis.

Voor Bayern is de return in principe een formaliteit, na de klinkende zege van drie weken geleden in München (5-0).



Gewisseld

Robben trainde maandag niet mee met de selectie, maar volgens Bayern was zijn inzetbaarheid niet in gevaar. De Bedumer stond zaterdag tegen Hamburger SV (6-0) nog in de basis en maakte het vierde doelpunt. Hij werd na een uur gewisseld.



Op de bank

In de thuiswedstrijd tegen Besiktas moest Robben tot zijn eigen teleurstelling genoegen nemen met een plek op de bank. Hij mocht wel kort voor rust invallen voor de geblesseerd geraakte James Rodriguez.