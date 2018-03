Waar kan ik de Boeing 747 op Airport Eelde het beste zien? (update)

Vanmiddag om 14:30 landt er een Boeing 747 op Groningen Airport Eelde. Het is voor het eerst in de geschiedenis en er worden veel kijkers verwacht. Maar waar kun je het beste gaan staan?

Er zijn twee officiële plekken waar je de landing en het vertrek kunt spotten: de spotheuvel en het terras van het vliegveld. Daarnaast zijn er nog een paar onofficiële plekken.

Update: vliegtuig vertraagd

Het lijkt erop dat het vliegtuig iets later aan zal komen. Het vliegtuig is overigens live te volgen via Flightrader24.

Belangrijk: de aanvliegroute

Als je de 747 goed wilt zien dan is de aanvliegroute van belang: van welke kant komt het vliegtuig eigenlijk?

Een medewerker van het vliegveld laat weten dat de Boeing op baan 05 zal landen, zo is de planning. Het betekent dat het vliegtuig uit de richting zuidwest komt en landt in de richting van de terminal.

'Het kan wel zo zijn dat de aanvliegroute verandert, afhankelijk van het weer, maar dat weten we nu nog niet.'

Het advies: 'Volg de spotters die de frequenties in de gaten houden. Vaak plaatsen zij wel wat op Twitter.'

Mocht de landing toch op baan 23 plaats hebben, dan betekent dat dus dat hij van de andere kant gaat komen.

Spotheuvel

Deze plek kun je het beste bereiken vanaf de Eekhoornstraat en is de officiële spotlocatie van het vliegveld. Je hebt er vrij zicht op de baan.

Volgens de medewerker kun je hier het vliegtuig het beste spotten als hij, zoals verwacht, op baan 05 landt.

Foto: Henk Niemeijer / Google



Het uitzwaaiterras

Bij de terminal op de luchthaven is ook een uitzwaaiterras waar het publiek welkom op is. Hier heb je vooral het beste zicht op het vliegtuig dat aan komt taxiën en uitgeladen wordt.



Onofficiële spotlocaties

Rondom het vliegveld zijn meer locaties waar je het vliegtuig kunt zien, maar deze worden niet officieel aangeprezen. Let bij deze locaties wel op voor eventueel verkeer en je zult soms ook een trapje mee moeten nemen om het goed te kunnen zien.

Op de website van Groningen Eelde Aviation Society staat een overzicht met details per locatie. Daar staan ook tips voor het maken van de beste foto's.

En wie zitten er nou in?

Maandag was nog onbekend welke passagiers naar Eelde gebracht worden. Er was wel een speciaal verzoek ingediend en het zou niet gaan om 'bekende mensen', aldus het vliegveld.

Nu is duidelijk geworden dat het gaat om ondersteunend personeel van de Amerikaanse luchtmacht dat voorbereidingen treft voor de grote oefening Frisian Flag 2018 in april.



