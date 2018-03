Deel dit artikel:











Hongerstaker bij CVW voelt zich nog goed en gaat tweede dag in

Hij voelt zich goed, alleen een beetje rillerig. Initiatiefnemer en hongerstaker Jan Holtman uit Wildervank is de nacht in een tent bij het gebouw van het Centrum Veilig Wonen (CVW) in Appingedam, naar eigen zeggen, goed doorgekomen.

Een kachel op diesel, bewust niet op gas, zorgt voor wat warmte in de tent. Holtkamp heeft niets meer gegeten sinds zondagavond. Vruchtensappen drinkt hij wel. Ze worden meegenomen door de mensen die er even komen kijken. 'Ik heb nu sap staan voor wel een half jaar'. Doel is tien dagen De Wildervanker wil zijn actie tegen de gaswinning tien dagen volhouden. Lukt dit niet dan neemt iemand anders het over. 'Gisteravond heeft zich al iemand gemeld die de actie gaat voortzetten', zegt hij. 'We laten Jan niet alleen' Geert Bosma is de afgelopen nacht bij de hongerstaker gebleven. 'We laten Jan niet alleen. Er is permanente begeleiding, uit solidariteit'. De actievoerders hebben over de belangstelling niks te klagen. 'De hele dag komen er mensen langs. Ze komen vooral om hun hart te luchten. Soms barsten ze zelfs in huilen uit', zegt Geert Bosma. Lees ook: - Hongerstaking tegen de gaswinning bij CVW-gebouw

