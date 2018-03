Lopend Vuur: Ik durf de sauna niet meer in

Sauna's zijn volop in het nieuws. Zo werd gisteren bekend dat op een pornowebsite beelden staan die stiekem opgenomen zijn in de sauna in Peize.

Die beelden zijn vier jaar oud, maar het probleem is nog actueel. Onlangs bleken er online ook beelden te staan van Nederlandse handbalsters, opgenomen in een sauna. Voor het online zetten van die beelden is inmiddels een verdachte uit Drachten aangehouden.

Met een paar tikken online

We leven in een tijd dat iedereen een mobieltje heeft en dus kan filmen. Opnames in een sauna, maar ook op het strand of in een kleedkamer, zijn eenvoudig gemaakt. Met een paar tikken en klikken staan ze vervolgens online.

Sauna's zeggen er alles aan te doen om de privacy van hun klanten te waarborgen. Maar durf jij je nog bloot te geven? Ons Lopend Vuur vandaag:

Praat mee

Welke maatregelen moeten de sauna's nemen? Wat vind jij? Praat mee op onze facebookpagina of via 050 3188 288.

