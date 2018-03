Aanleg zonnepark in 't Zandt begonnen: de eerste paal staat

Waar eerst schapen, koeien en geiten liepen, komen nu 1508 zonnepanelen te liggen. Inmiddels is daarvoor in 't Zandt de eerste paal geslagen.

Het zonnepark is een initiatief van corporatie Zonnedorpen die inmiddels zestig leden kent.

Onafhankelijk van de grote energiebedrijven

Zonnedorpen wil met het zonnepark in 't Zandt laten zien dat er onafhankelijk groene energie opgewerkt kan worden voor, naar eigen zeggen, een redelijke prijs.

'We zitten midden in het aardbevingsgebied en willen iets positiefs bijdragen', vertelt voorzitter Willem Schaap.

'Dat negatieve is er al genoeg in de buurt. En met deze opzet zijn we onafhankelijk van de grote energiemaatschappijen.'

April de eerste stroom

Met de panelen moet genoeg energie opgewekt worden voor zo'n tachtig huishoudens en/of bedrijven in Godlinze, Garsthuizen, Leermens, 't Zandt, Zeerijp en Zijldijk.

In april moet de eerste stroom opgewekt kunnen worden.

